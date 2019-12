Maltempo: tempesta di vento a Palermo, alberi abbattuti e cartelloni divelti**

Palermo, 23 dic. (Adnkronos) - Alberi abbattuti, cartelloni divelti, grondaie cadute e pezzi di cornicioni finiti per strada. Notte difficile per i Vigili del fuoco di Palermo che hanno fatto oltre quaranta interventi in città a causa della tempesta di vento che si è abbattuta ieri sera su tutta la provincia. Si registrano danni ma, per fortuna, nessun ferito.