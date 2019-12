Intercettazioni: Businarolo, 'bene equilibrio governo, decreto fondamentale'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Siamo pronti all’esame in Parlamento del decreto sulle intercettazioni, provvedimento fondamentale e urgente, come ha spiegato il ministro Bonafede, per non mettere a rischio il lavoro in corso delle Procure. Leggeremo il testo ma è importante che sia stato trovato in sede di discussione del Consiglio dei ministri un punto di equilibrio tra l'esigenza delle indagini, la tutela della riservatezza e il diritto di difesa". Lo afferma Francesca Businarolo, presidente della commissione Giustizia della Camera.