Camera: Meloni, 'no a reddito cittadinanza a deputati M5S con concorso'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Chiediamo che i parlamentari non possano partecipare per palese conflitto di interessi" al concorso indetto dalla Camera per consigliere parlamentare, "perché la Camera non può diventare il luogo dove diamo il reddito di cittadinanza a vita ai parlamentari Cinquestelle che non vengono rieletti". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un post su Facebook.