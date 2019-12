Venezia, il 23 dicembre Siae consegna fondi raccolta '#Siaeperilibri'

Russia, Mosca: sparatoria all'interno della sede dell'Fsb

Mosca, 19 dic. (askanews) -Presso l'edificio della Lubianka, storica sede dei servizi Segreti russi a Mosca, è stato aperto il fuoco. In base a dati non ufficiali sono state colpite a morte fino a 5 persone, tra i quali anche due degli aggressori. Altri due uomini sarebbero in gravi condizioni. I canali Tv di stato per ora tacciono, tuttavia molti passanti hanno postato sui social immagini ...