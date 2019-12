Porti: Monti, 'in Sicilia occidentale sbloccati 45 cantieri per 645 mln' (2)

(Adnkronos) - Monti ha puntato con forza il dito contro i danni da burocrazia derivati dall’equiparazione dei porti a componenti della pubblica amministrazione. "L’esperienza di Palermo – ha sottolineato – sta dimostrando che 'si può fare' anche se ciò comporta per chi gestisce la cosa pubblica, e in particolare i porti, l’assunzione di rischi personali". Nel ricordare i "tempi biblici" per l’inizio dei lavori di un’opera marittima sopra soglia e la "follia" della normativa sui dragaggi, Monti ha poi rilanciato l’idea di "un ordinamento speciale che consenta ai porti di rispondere nei tempi che il mercato richiede alle istanze dei grandi operatori, generando ricchezza per il territorio".