Impeachment Trump, Pelosi: "Grande giorno per Costituzione, triste giorno per America"

Washington, 19 dic. (Adnkronos) - "Un grande giorno per la Costituzione", ma "un giorno triste per l'America". Così il presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha parlato dell'impeachment a Donald Trump. "Non potrei essere più orgogliosa o più ispirata dal coraggio morale dei democratici della Camera. Non abbiamo mai chiesto a uno di loro come avrebbero votato. Non abbiamo mai promosso questo voto" ha affermato Pelosi.

"Considero questo giorno, questo voto, qualcosa che abbiamo fatto per onorare la visione dei nostri fondatori di istituire una Repubblica, il sacrificio dei nostri uomini e donne in uniforme per difendere la nostra democrazia e le aspirazioni dei nostri figli che vivranno sempre in una democrazia - ha aggiunto -. Abbiamo cercato di fare tutto il possibile per assicurarci che quella fosse la loro realtà".