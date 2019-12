Prescrizione: Costa, 'tra due settimane in vigore e Pd continua a tacere'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Due settimane, due settimane soltanto ed entrerà in vigore la norma che fa a brandelli la prescrizione. Ed il Pd continua a tacere, anzi a reggere la coda a Bonafede". Lo dichiara, in una nota, Enrico Costa, deputato di FI e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.

"Anche oggi in Commissione Giustizia Pd e 5Stelle hanno proposto di fissare all’8 gennaio il termine emendamenti alla nostra proposta di legge spazza-Bonafede. La legge entra in vigore il 1 gennaio e loro vogliono propongono di fissare il termine emendamenti l’8 gennaio, quando i buoi saranno scappati e lo stop alla prescrizione sarà operativo. Non è accettabile un simile aggiramento dell’ordinario iter parlamentare”.