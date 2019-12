Sicilia: Giovani Sicindustria in campo contro fuga dei cervelli (3)

(Adnkronos) - Tutti concordi su alcuni punti essenziali che rappresenteranno i cardini del documento. Nessuna forma di sussidio ma creazione di lavoro reale; misure per la crescita dimensionale delle imprese; un piano infrastrutturale materiale e immateriale adeguato a una produzione 4.0; un impianto normativo snello e una burocrazia efficace ed efficiente che attragga gli investimenti e non li respinga così come avviene adesso. E ancora un uso dei fondi pubblici che abbandoni le logiche clientelari e che invece risponda a un piano di sviluppo; una formazione agganciata alle politiche del lavoro; una pubblica amministrazione che punti ad una completa digitalizzazione.