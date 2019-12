Carceri: Palermo, oltre 3 mln per la riqualificazione energetica del Malaspina (2)

(Adnkronos) - "Siamo molto soddisfatti di essere stati ammessi al finanziamento - ha detto - la dirigente del Centro per la giustizia minorile per la Sicilia Rosanna Gallo - non solo per i risparmi che questo progetto porterà alla struttura ma anche per la valenza altamente simbolica per il percorso trattamentale rieducativo dei ragazzi ristretti, ispirato all’innovazione, all’efficienza e al valore del rispetto per l’ambiente".

I lavori saranno realizzati in circa 300 giorni e prevedono una serie di interventi legati all’efficientamento energetico di tutti gli impianti a servizio del complesso. Saranno sostituiti gli infissi, l’illuminazione, gli impianti di climatizzazione e saranno istallati impianti fotovoltaici a solare termico. Il tutto sarà gestito da un sistema di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti solari-termici, anche unitamente ai sistemi per il monitoraggio della prestazione energetica.