Governo: Bersani, 'Conte non è più notaio, è entrato in nuova fase'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Conte mi sembra ottimista. E' entrato in una nuova fase. Ha fatto un anno da notaio di un contratto, adesso si trova in una nuova situazione: non è più un contratto e non è ancora un'alleanza, quindi una situazione un po' mossa. Ma questo gli consente di tirare fuori le sue qualità e le sue intenzioni". Lo dice Pier Luigi Bersani a Di Martedì.