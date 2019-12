Sicilia: Lupo (Pd), 'legge zfm segnale importante ma servono risorse e infrastrutture'

Palermo, 17 dic. (Adnkronos) - "L’approvazione della legge-voto sulle zone franche montane è certamente un segnale importante nei confronti di molte nostre comunità. Ma le norme da sole non bastano, per andare incontro alle esigenze dei territori montani servono infrastrutture, servizi, risorse, e serve una programmazione dei fondi comunitari in grado di favorire gli investimenti in quelle aree". Così il capogruppo del Pd all'Ars Giuseppe Lupo intervenendo in Aula per esprimere il voto a favore del Pd sulla legge-voto che istituisce le zfm.

"Naturalmente – ha aggiunto – accanto ad uno specifico piano di sviluppo per quei territori, serve l’impegno del governo regionale e dell’Ars affinché nella prossima manovra non sia tagliato neppure un euro di trasferimenti ai comuni montani". Il Pd ha presentato un ordine del giorno in questo senso, approvato dall'Aula come raccomandazione.