Almaviva: sindaco Palermo, 'tempi stringono, servono decisioni'

Palermo, 17 dic. (Adnkronos) - Un incontro "interlocutorio". E' così che il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l'assessore al Lavoro Giovanna Marano hanno definito il tavolo di oggi, al Ministero del Lavoro sulla vertenza Almaviva Palermo. Presenti il ministro Nunzia Catalfo e il sottosegretario Stanislao Di Piazza. L'azienda ha affermato di avere in corso un negoziato con Tim non ancora concluso, per il quale andranno ancora ricercate soluzioni sostenibili finanziariamente.

"I tempi stringono e c'è bisogno di decisioni - dicono sindaco e assessore - Avevamo sperato di ottenere oggi certezze rassicuranti per le migliaia di lavoratrici e lavoratori palermitani in ansia. Il tavolo già convocato per il prossimo 8 gennaio ci fa essere fiduciosi in una risposta utile a garantire i livelli occupazionali di Almaviva a Palermo".