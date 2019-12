Sardine: Calenda, 'mi piacciono ma non cercherò di agganciarle'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Le Sardine mi piacciono ma non cercherò di 'agganciarle': come Greta, le Sardine pongono alcuni problemi, ma il lavoro della politica non è quello di strumentalizzare ma di cercare di dare delle risposte. Penso che le Sardine siano una grande iniziativa sul comportamento più che sulle proposte. Mi pare un buon segnale ma io non devo scendere in piazza con loro ma devo cercare di fare una politica che risponda anche alle loro richieste". Lo dice il leader di Azione Carlo Calenda, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.