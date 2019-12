Manovra: Calenda, 'su cannabis discussione sul nulla, governo non autorevole'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Quella sulla Cannabis Light secondo me è una discussione sul nulla. Come sul MES (introdotto da Salvini stesso!) poi ci occupiamo della Nutella, poi del THC... Il Governo non è abbastanza autorevole per imporre un'agenda, il problema è che non c'è un collante politico che tenga assieme la maggioranza". Lo dice il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

Sulla manovra aggiunge: "Riconosco al governo di aver disattivato le clausole IVA, anche se ci si riproporranno il prossimo anno. E' una lunga storia che ci perseguita da troppo tempo. Poi, ho apprezzato il primo investimento sulla Sanità, che secondo me è la vera emergenza del Paese, anche se non ci sono fondi stanziati a sufficienza. Però non è stata abolita Quota 100 e anche gli investimenti sulla Scuola sono insufficienti".