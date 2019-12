Sud: Miccichè contro Boeri, 'dei giovani meridionali non sa nulla'

Palermo, 16 dic. (Adnkronos) - "Boeri non sa nulla dei giovani meridionali". In occasione della consegna delle borse di studio assegnate dalla Fondazione Falcone, e finanziate dall’Assemblea regionale siciliana, con l’obiettivo di sviluppare attività di ricerca su temi legati alla criminalità, con particolare riferimento alle mafie, il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè non ha nascosto il proprio disappunto per le dichiarazioni rilasciate dall'ex presidente dell'Inps, Tito Boeri, secondo cui "il Mezzogiorno non potrà mai essere competitivo fino a quando i diplomati non sapranno leggere e far di conto correttamente". Miccichè ha invitato il rettore Micari a scrivere insieme una lettera a Boeri per confutare le sue affermazioni.