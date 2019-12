Governo: vertice si 'restringe', solo autonomie a odg

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Ci sarà solo l'autonomia sul tavolo stasera del vertice di governo a palazzo Chigi. Quella che era partita come una riunione dei capidelegazione di maggioranza con il premier Giuseppe Conte per fare il punto a 360 gradi su tutti i passaggi dirimenti che attengono il governo, è stata ridimensionata. Almeno secondo l'ordine del giorno dell'incontro.

Da quanto si riferisce da fonti della maggioranza, non dovrebbero essere affrontati altri dossier. "Forse ci sarà un passaggio su giustizia e Ilva, ma prevalentemente autonomia", si spiega. Dunque non sarà affrontato nel dettaglio il tema giustizia, sebbene lo stesso presidente del Consiglio appena un paio di giorni fa l'avesse inserita nel 'menù' della riunione. "Faremo il punto sulla giustizia, sull'autonomia, su quei temi già presenti nell'agenda attuale di governo", diceva Conte venerdì sera.

Un modo per non caricare di eccessive tensioni la riunione? Del resto anche sullo stesso tema all'odg di stasera -l'autonomia - non mancano le questioni da definire. Francesco Boccia avrebbe voluto inserire il provvedimento già in manovra ma Italia Viva e Leu hanno stoppato il ministro e chiesto più tempo per approfondire. L'intenzione è quella di portare in Parlamento l'autonomia a gennaio. "Un punto sull'agenda gennaio 2020 lo dovremo fare...", spiega uno dei partecipanti alla riunione.