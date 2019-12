Clima: Bonelli, 'fallimento Madrid anche di governo italiano'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Dopo il fallimento della conferenza sul clima di Madrid che noi Verdi abbiamo definito criminale, c’è un fatto sconcertante, che ahimè non fa notizia, ed è il silenzio della politica italiana a partire dal governo e dai maggiori partiti che sostengono la maggioranza.” Lo afferma il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli.

“Il fallimento di Madrid -aggiunge- è anche del governo italiano. Il ministro Costa è arrivato alla conferenza Onu di Madrid con un piano clima ed energia che non rispetta gli accordi Onu sia per quanto riguarda le riduzioni delle emissioni di CO2 che per gli obiettivi delle energie rinnovabili, il governo italiano non ha previsto, a differenza dalla Banca europea investimenti, di eliminare i sussidi statali alle fonti fossili che valgono una cifra di 18 miliardi di euro l’anno, però prevedono nell’attuale legge di Bilancio un’inutile commissione che deve studiare come togliere questi contributi".