Venezia: Mirano, casa a fuoco nella notte, nessun ferito

Venezia, 16 dic. (Adnkronos) - La notte scorsa alle 3,30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Formigo a Mirano (Ve) per l’incendio divampato all’interno di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Mira e da Mestre con un’autobotte e successivamente con il carro aria hanno spento l’incendio, che si è sviluppato nella zona notte dell’abitazione disposta su due livelli. Gravi i danni prodotti dall’incendio e dal fumo. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate all’alba.