Sardine: Regondi, 'non ci fermiamo, non abbiamo data scadenza'**

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - L'incontro di Roma "è andato bene perché ha dato fisicità a un dialogo portato avanti prevalentemente sui social, su Whatsapp. Andiamo avanti, non ci fermiamo, non abbiamo una data di scadenza. Continueremo a occupare le piazze e a fare lavoro sui territori". Lo dice Simona Regondi, portavoce Sardine Milano, ospite di In mezz'ora in più su Raitre.