Natale: a Padova piano straordinario accoglienza invernale per senza dimora (3)

(Adnkronos) - "Ringrazio personalmente tutti i componenti del tavolo che si adoperano e si mettono a disposizione, e ringrazio in particolare Ulss e Polizia Locale, che svolgono un importante lavoro di raccordo e coordinamento. Credo sia importante che tutti i cittadini siano a conoscenza delle azioni che come Amministrazione mettiamo in campo su questo tema, non per mostrare che con una modalità collegiale e di confronto si riescono ad ottenere risultati importanti, ma perché è importante che tutti possano nel loro piccolo intervenire quando incontrano persone in difficoltà, dando indicazioni, segnalando lo sportello dedicato all’accoglienza o le Unità di strada o magari segnalando ai nostri uffici la necessità di attivarle. Se tutte e tutti ci impegniamo ad aiutare e far conoscere i servizi, ne guadagna la città", conclude.