Spagna: lunedì udienza in Belgio su estradizione Puigdemont

Bruxelles, 15 dic. (Adnkronos/EuropaPress) - La magistratura belga terrà questo lunedì una nuova udienza sull'estradizione dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont e degli ex consiglieri Lluis Puig e Toni Comìn, anche se i legali ritengono probabile che l'udienza venga rinviata di nuovo, in attesa della sentenza del Tribunale dell'Ue, prevista per giovedì, sull'immunità in qualità di eurodeputato del leader di Erc (Esquerra Republicana de Catalunya), Oriol Junqueras. (segue)