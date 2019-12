L.elettorale: Calderoli, 'maggioritario per governare come in Gran Bretagna'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Gli inglesi hanno potuto votare, hanno potuto esprimersi come si fa in una democrazia, e hanno scelto Johnson che ora ha una maggioranza solida per realizzare il suo programma elettorale e attuare la Brexit. E oggi infatti la sterlina sta salendo nelle quotazioni e tutti scommettono sugli inglesi. L’Italia invece affonda ed è ferma, bloccata da un governo di improvvisati, unito solo dal terrore di essere spazzati via quando si tornerà alle urne. A breve, dopo il via libera già ottenuto dalla Cassazione, arriverà anche quello della Consulta, spero già a gennaio, e a quel punto quando si andrà al voto al referendum non ho dubbi che ci sarà un plebiscito per la nostra proposta di legge elettorale per un maggioritario puro, per cui chi vince le elezioni poi ha i numeri per governare, esattamente come avvenuto nel voto degli inglesi". Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.

"E il referendum -aggiunge- a questo punto non sarà solo sulla legge elettorale, ma sarà un voto per rilanciare il Paese e quando torneremo al voto al governo andranno quelli capaci, ed eletti democraticamente, e non quei quattro scappati di casa che oggi stanno a Palazzo Chigi e nei ministeri".