Centrodestra: Bordoni lascia Fi, mercoledì conferenza stampa con Salvini (2)

(Adnkronos) - "In questi 25 anni di militanza in Forza Italia, ho profuso tutte le mie capacità ed il mio impegno -ricorda Bordoni in una nota diffusa nel pomeriggio- in un progetto politico importante di sviluppo della nostra città e del nostro Paese. Voglio in particolare ringraziare il presidente Berlusconi per quello che ha fatto per l’Italia e l’onorevole Antonio Tajani per il suo costante impegno in Europa".

"Il rinnovamento del partito avrebbe avuto bisogno oggi di un vero passaggio generazionale che non si è attuato, privando così il nostro elettorato moderato di una rappresentanza aderente ai propri bisogni e al proprio sentire. Lascio dunque il Coordinamento romano e Forza Italia. È una decisione dettata dalla necessità di fronteggiare il delicato momento storico e politico in cui abbiamo il compito di rispondere in maniera chiara e precisa alle fortissime istanze in arrivo dal territorio: più lavoro, più protezione, più sicurezza".

"Sicuramente -conclude Bordoni- il mio impegno politico per Roma non si ferma qui e da domani sarò nuovamente al lavoro per la mia città e il mio Paese".