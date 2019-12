L.elettorale: E.Letta, 'preferisco maggioritario, no sistema per salvare poltrona'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - “Rimango favorevole al maggioritario e a evitare la parcellizzazione. Stiano attenti a non dare il terribile messaggio che stanno discutendo di come mantenere la poltrona. La legge elettorale deve essere legata all’interesse del Paese e non del singolo che vuole tenersi la poltrona e lo stipendio. Si faccia politica con professionalità ma la politica non deve essere un lavoro”. Lo ha affermato Enrico Letta, ospite de “L’intervista” di Maria Latella su Sky Tg24.