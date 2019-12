Gb: E.Letta, 'voto che fa chiarezza un bene per Europa e Italia'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Non ho nessuna simpatia per Boris Johnson ma sono convinto che questo voto sia un bene per l’Europa e per l’Italia perché fa chiarezza". Lo ha affermato Enrico Letta,ospite su Sky Tg 24 de 'L'intervista' di Maria Latella.

"La Brexit non si è conclusa -ha aggiunto- ma comincia ora il vero dibattito su quale sarà la relazione futura tra Europa e Gran Bretagna. Era, però, essenziale terminare questo stato di incertezza che durava da tre anni e mezzo. È un fatto positivo. Boris Johnson è stato politicamente intelligente perché ha fatto di queste elezioni delle elezioni sulla Brexit, come era giusto che fosse. Ha sposato una posizione garantendo ai britannici di chiudere questa tormentata vicenda. Dall’altra parte credo che il grande errore di Corbyn non sia stato tanto parlare troppo di diseguaglianze o avere un programma troppo a sinistra, ma è stato quello di essere stato ambiguo sulla Brexit. Invece di prendere l’altra posizione costruendo il fronte che sceglie l’altra linea, è stato totalmente ambiguo e non si è ancora capito quale fosse la sua posizione sulla Brexit finendo per essere penalizzato dagli elettori. La gente vuole posizioni chiare”.