Teatro: le note di Čajkovskij al Massimo di Palermo, domani la prima de 'Lo Schiaccianoci'

Palermo, 14 dic. (Adnkronos) - Attesa al Teatro Massimo di Palermo per la prima del balletto 'Lo schiaccianoci' con la musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Il classico delle feste natalizie tornerà sul palcoscenico palermitano domani, domenica 15 dicembre, alle 20.30, in un nuovo allestimento del Teatro con la coreografia di Lienz Chang. Le scene sono disegnate da Renzo Milan, direttore dell’allestimento scenico del Massimo, e i costumi di Philippe Binot realizzati dalla Sartoria dell'Opéra National di Bordeaux. Sul podio salirà Alessandro Cadario che torna a Palermo dopo aver diretto, per la stagione estiva del Teatro Massimo, 'La Cenerentola' di Rossini.

A comporre il cast i membri del Corpo di ballo del Teatro, con due ospiti internazionali provenienti dal Teatro Bol’šoj di Mosca: Jacopo Tissi (principe di zucchero) e Anna Nikulina (principessa di zucchero). I primi ballerini del teatro russo saliranno sul palco per la prima e per le repliche del 17, 19 e 21 dicembre, mentre le altre quattro recite vedranno nei due ruoli Michele Morelli e Linda Messina del Corpo di ballo del Teatro Massimo. Oggi, la prova generale dello spettacolo aperta al pubblico il cui incasso sarà devoluto a favore del Teatro La Fenice di Venezia.