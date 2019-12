Pop Bari: Toti, 'da Renzi schizofrenia politica'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Ma c’è un Consiglio dei Ministri in cui non si litiga? Ieri sul salvataggio della Banca Popolare di Bari. Dopo aver salvato Banca Etruria, e tutti sappiamo di che parliamo, Monte dei Paschi, con miliardi pubblici, le Popolari Venete, ora a Renzi e Italia Viva questo sistema non va più bene! Schizofrenia politica? Intanto i risparmiatori tremano. Invece a Genova missione compiuta: dopo l’aumento di capitale, Carige torna in borsa! Complimenti ai commissari”. Lo scrive il presidente Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.