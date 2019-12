Imprese: tappa a Palermo per 'She means business', evento sold out

Palermo, 14 dic. (Adnkronos) - Sold out, con 120 adesioni, la tappa di Palermo di 'Shemeansbusiness', il programma globale di Facebook, realizzato in Italia con la collaborazione della Fondazione Mondo Digitale, che mira a supportare le donne che fanno o vorrebbero fare impresa. La tappa di Palermo è in programma lunedì 16 dicembre, alle 9, alla Camera di Commercio di Palermo-Enna, con la presenza della coach Giusi Messina, digital coach del progetto #SheMeansBusiness e digital promoter della Camera di Commercio di Palermo Enna, che incontrerà tutte le donne interessate ad approfondire strumenti e strategie social per il personal branding.

Per l’evento sono stati selezionati quattro casi di successo di imprenditrici palermitane che, grazie a Facebook e Instagram, sono riuscite a distinguersi nel panorama digitale. L’incontro sarà anche occasione per presentare i servizi del Punto impresa digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna. La giornata di Palermo, oltre alla collaborazione di Fondazione Mondo Digitale, si avvale anche del supporto del Comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Palermo Enna, della delegazione siciliana Fondazione Bellisario, Legacoop Sicilia e R.U.M..