Politica: i voti dello spin doctor, 8,5 a Giorgia Meloni, quella con più appeal (2)

(Adnkronos) - Nicola Zingaretti ha "il merito di aver tenuto testa ad una possibile debacle dello storico partito della sinistra italiana. Al segretario dei Democratici si consiglia più coraggio, una comunicazione meno 'calata dall’alto' se non vuole condannare il Pd a vivere nell’eterno limbo". Il voto è 6,5.

Matteo Renzi, infine, "ha saputo riemergere dall’impossibile, costruendo in poco tempo un nuovo soggetto politico che, nella Leopolda 2019, ha trovato una connotazione programmatica, partecipativa e apparentemente consapevole. Adesso, a parte l’errore del logo di Italia viva più evocante un 'detergente intimo' che una forza politica proiettata a 'salvare l’Italia', è il momento di dimostrare di non essere una forza local ma global. Meno comportamenti autoreferenziali da 'sindrome di Grimilde' associati ad una rottamazione, quella vera, che ceda il posto ad una nuova classe dirigente nei territori, possono aiutare i renziani a superare la soglia psicologica del 5 per cento". Il voto è 7.