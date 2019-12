Governo: appuntamenti Conte, domani conferenza stampa su salute

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Domani il premier Giuseppe Conte interverrà alle ore 10.30 alla conferenza stampa per i primi 100 giorni di attività del governo in materia di salute. (Ministero della Salute, Lungotevere Ripa 1). Si legge in una di palazzo Chigi. Domenica 15 il presidente del Consiglio assisterà alle ore 12.00 al Concerto di Natale al Senato eseguito dall'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, diretta dal Maestro Riccardo Muti.

Lunedì 16 alle ore 11.00, il premier Conte interverrà alla Cerimonia di consegna dei Collari d’oro del Coni, nella sede del Coni. Infine, martedì 17 alle ore 17 è previsto l'intervento del presidente del Consiglio alla presentazione Piano nazionale Innovazione, al Tempio di Adriano.