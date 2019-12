Cop25: Cile esorta all'accordo, 'non capiranno se non saremo in grado'

Roma, 13 dic. (Adnkronos/Europa Press) - La presidente della XXV Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop25), il ministro dell'Ambiente cileno Carolina Schmidt, ha invitato le quasi 200 delegazioni che si incontrano a Madrid a raggiungere un accordo sugli ultimi punti da risolvere dell'Accordo di Parigi e sull'ambizione climatica.

"Siamo a poche ore dalla chiusura. Gli occhi del mondo sono puntati su di noi - ha detto - I nostri figli, le donne, gli indigeni, le nostre comunità, i giovani, non capiranno se non saremo in grado di raggiungere un accordo".

Il ministro cileno ha sottolineato che è "responsabilità" di tutte le parti ottenerlo, aggiungendo che lei e la sua squadra sono impegnati nella ricerca, con tutti i gruppi, di pragmatismo e ambizione nelle decisioni.