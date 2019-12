Sicilia: Aricò (Db), 'disastro finanziario? Incolpare Musumeci è falso storico'

Palermo, 13 dic. (Adnkronos) - "Addebitare al governo Musumeci la responsabilità della situazione finanziaria in cui versa la nostra Regione è un falso storico. Le vere cause sono da ricercarsi in decenni di cattiva amministrazione, sprechi, omissioni e peggio ancora: una buona parte del disavanzo, infatti, è venuta alla luce grazie a un'operazione verità fortemente voluta proprio dall'attuale governo regionale. È stata la nostra serietà ad imporci di fare chiarezza una volta e per tutte sui conti della Regione".

Così il capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima Alessandro Aricò commenta le reazioni dell'opposizione al giudizio di parifica delle Sezioni riunite della Corte dei Conti sul rendiconto 2018 della Regione.