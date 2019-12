Roma: Gelmini, 'se Raggi fosse sindaco Oslo scuole aperte un dì al mese'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - “Se Virginia Raggi fosse sindaco di Oslo, probabilmente gli studenti della Capitale norvegese andrebbero a scuola un giorno al mese. Il primo cittadino di Roma ha deciso, troppo frettolosamente, di chiudere oggi tutte le scuole capitoline per qualche annunciato acquazzone, poi diventato pioggerellina mattutina. Una città ancora una volta nel caos, con le famiglie romane - informate dell’ordinanza solo ieri sera dopo le 21 - che hanno dovuto in fretta e furia trovare soluzioni per i propri ragazzi. Ancora una volta la Raggi si conferma inadeguata a governare la capitale d’Italia”. Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.