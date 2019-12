M5S: Gasparri, 'grillini affossatori, altro che facilitatori'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Sono ridicoli i grillini che parlano di eleggere i facilitatori per rilanciare il loro partito. Quel movimento affonda senza possibilità di prove di appello. Non sono facilitatori, sono affossatori. Affossatori dell'economia italiana, affossatori delle famiglie, affossatori delle istituzioni". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI).

"I grillini - attacca ancora l'azzurro - stanno varando insieme al Pd una manovra economica che aumenta le tasse, fa da facilitatrice soltanto delle droghe con proposte che sono inammissibili nella legge di stabilità, stanno bombardando le industrie, dalla Whirlpool all'Ilva in chiusura e in fuga. I grillini sono stati un'autentica piaga d'Egitto per l'Italia. Bisogna votare per archiviarli al più presto. Per mandare a casa una banda di incompetenti che adesso fanno anche i trasformisti per salvare in vario modo i loro seggi. Ma si illudono, saranno cancellati lo stesso".

"Anche i saltimbanchi di queste ore che non sanno nemmeno se andare verso Conte o verso altri lidi. Ricordando peraltro tutte le malefatte, degli abusi edilizi, delle colf in nero, delle case popolari che non dovevano essere assegnate, delle case militari illegittimamente occupate, per poi finire con Grillo, di cui poco si parla ma che porta sulle spalle una condanna per omicidio. Chiuderemo presto una delle pagine più oscure della democrazia italiana”, conclude Gasparri.