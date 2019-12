M5S: D'Incà, 'Grassi e gli altri passati con chi ha tradito, prevalsi personalismi'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Ugo Grassi, Stefano Lucidi e Francesco Urraro hanno fatto una scelta, secondo me, sbagliata. Credo profondamente nella Costituzione e, quindi, rispetto l’articolo 67 sull’esercizio delle funzioni di parlamentare senza vincoli di mandato. Ma la questione etica e la questione politica devono essere più forti del puro interesse personale. Ho parlato a lungo con Ugo e Stefano, richiamando i valori comuni che ci hanno fatto essere parte del MoVimento 5 Stelle ma, evidentemente, hanno prevalso i personalismi". Lo scrive in un post su Facebook il ministro per i Rapporti col Parlamento Federico D'Incà.

"Ciò che mi stupisce di più - prosegue - è la loro scelta di passare alla Lega, un partito che non si è fatto problemi a tradire il M5S, mettendo in crisi il governo ad agosto e portando il Paese sull’orlo del baratro, e che non si farà certo scrupoli a tradire anche le loro aspettative".