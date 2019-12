Amianto: Padova, al via il processo di appello Marina Bis, il 6 febbraio 2020 la prima udienza (3)

(Adnkronos) - In Marina Militare le vittime sono state parificate alle vittime del dovere. Bonanni è impegnato da circa 20 anni nella rappresentanza e difesa di vittime dell’amianto e da più di 10 anni ha iniziato a segnalare casi tra coloro che sono stati imbarcati nelle unità navali della Marina Militare. Per questi motivi, l’Ona ha sostenuto la forte mobilitazione delle vittime e dei loro famigliari, costituendo il dipartimento delle vittime del dovere https://www.osservatorioamianto.com/vittime-del-dovere/, che ha permesso il risarcimento dei danni in sede civilistica.