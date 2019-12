L.elettorale: Parrini, 'no a modelli che impediscono governabilità'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "La relazione del segretario è da sostenere in tutti i suoi aspetti, di carattere generale e particolare con obiettivi indicati. Sulla legge elettorale bisogna capire se accettiamo stato dell'arte con una legge elettorale pessima, assurda e pericolosa". Lo ha detto Dario Parrini alla Direzione Pd.

"La realtà ci dice che il Pd ha fatto una battaglia per doppio turno, legge che prevede che le alleanze si dichiarino prima del voto. Se però non è possibile fare legge elettorale, visti i numeri in parlamento, che preveda che si dichiarino alleanze prima del voto, almeno dobbiamo evitare -ha sottolineato- che si faccia una legge elettorale che impedisca dopo il voto la formazioni di maggioranze stabili".