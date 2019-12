Gb: Rossi (Confindustria), 'Brexit cattiva notizia per imprese'

Roma, 13 dic. - (Adnkronos) - "La Brexit è una cattiva notizia per tante imprese ma può essere utilizzata per attirare capitali che lasciano il Regno Unito". Così, all'indomani delle elezioni per il nuovo parlamento di Londra, il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Alessio Rossi, ospite questa mattina della trasmissione Agorà su Rai3. In generale Rossi ha sottolineato che "serve più Europa. L’Italia ha una forte vocazione esportatrice e da sola non può competere con colossi come Usa e Cina".