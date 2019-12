Mafia: processo Borsellino, pm Palma 'mai incontrato Bruno Contrada'

Caltanissetta, 13 dic. (Adnkronos) - "Non ho mai incontrato personalmente Bruno Contrada. E non ho mai sentito parlare di rapporti tra la Procura di Caltanissetta e il Sisde, salvo leggendo poi i giornali". Lo ha detto Annamaria Palma, l'attuale Avvocato generale di Palermo, deponendo al processo sul depistaggio in corso a Caltanissetta. Palma aveva coordinato con Giovanni Tinebra e Carmelo Petralia le indagini sulle stragi mafiose del 1992. Alla sbarra tre poliziotti: Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei. Lo scorso 5 aprile, Bruno Contrada era stato sentito nel processo di Caltanissetta e aveva detto che "24 ore dopo la strage di via D'Amelio" l'allora Procuratore di Caltanissetta Gianni Tinebra, appena insediato, incontrò nei suoi uffici proprio l'allora numero due del Sisde, Bruno Contrada. Un incontro irrituale, tra un uomo dei Servizi segreti e un magistrato, "fortemente voluto dal Procuratore", come aveva detto allora Contrada. A fare da tramite, per quell'incontro, era stato l'allora capo della Polizia Vincenzo Parisi. Quel lunedì pomeriggio Tinebra avrebbe chiesto aiuto a Contrada: "Mi deve dare una mano nelle indagini", gli disse. Ma Contrada avrebbe nicchiato e avrebbe risposto: "Nei Servizi segreti non facciamo indagini, ma posso darle un aiuto".