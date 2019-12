Mafia: depistaggio Borsellino, pm Palma 'Voglio contribuire a ricercare la verità'

Palermo, 13 dic. (Adnkronos) - "Io faccio parte dello Stato e siccome voglio contribuire a ricercare la verità anche in questo processo, intendo rispondere e non avvalermi della facoltà di non rispondermi". Lo ha detto l'Avvocato generale di Palermo Annamaria Palma, la pm che coordinò le indagini sulla strage di via D'Amelio, rivolgendosi al Presidente del Tribunale di Caltanissetta Francesco D'Arrigo nel processo sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio. Oggi Palma, che è indagata per calunnia aggravata in concorso con il pm Carmelo Petralia dalla Procura di Messina, verrà ascoltata al processo che vede alla sbarra tre poliziotti, Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, accusati di calunnia aggravata in concorso.

"Ho ricevuto dalla Procura di Messina un avviso di accertamenti tecnici irripetibili con delle indicazioni di alcune reati contestatimi che riguardano la necessità di riversare vecchi nastri su nuovi nastri. Ma su questa informazione la Procura di Messina non mi ha ancora ascoltata", ha aggiunto. E ha annunciato che non si avvarrà della facoltà di non rispondere, possibilità prevista invece dal suo status di indagata di reato connesso. E' iniziata così la deposizione di Palma che è difesa dagli avvocati Roberto Tricoli e Luigi Miceli.