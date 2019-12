Mafia: deposizioni pm Palma e Petralia al processo Borsellino, in aula anche Fiammetta

Caltanissetta, 13 dic. (Adnkronos) - Saranno ascoltati oggi al processo sul depistaggio Borsellino i magistrati Annamaria Palma e Carmelo Petralia, che coordinarono le indagini sulla strage di via D'Amelio, al processo sul depistaggio che si celebra davanti al Tribunale di Caltanissetta. In aula c'è pure Fiammetta Borsellino, figlia minore del magistrato ucciso il 19 luglio 1992. Petralia e Palma sono indagati per concorso in calunnia aggravata dalla procura di Messina. La stessa accusa dei tre imputati del processo di Caltanissetta, i poliziotti Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei.