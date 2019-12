Palermo: ordinanza del sindaco, sale giochi e video lottery a 500 metri da luoghi sensibili

Palermo, 12 dic. (Adnkronos) - Non meno di 500 metri da scuole, chiese, centri di aggregazione, centri sportivi e strutture residenziali di tipo sanitario o socio-assistenziali. E' questa la distanza minima, fissata da un'ordinanza del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, di sale gioco, sale scommesso o esercizi con video lottery terminal dai luoghi cosidetti 'sensibili'. L'ordinanza, on line sul sito del Comune, mira contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo, tutelando in particolare quelle "fasce della popolazione più esposte al rischio perché più deboli e/o influenzabili".

Fissati anche gli orari di apertura delle sale giochi e di utilizzo dei video lottery terminal presenti all'interno di esercizi come bar, ristoranti, alberghi, tabaccherie. L’orario sarà dalle 9 alle 13 e dalle 19 alle 24 di tutti i giorni, festivi compresi. L'ordinanza è stata preparata su proposta congiunta degli assessori Mattina e Piampiano. "Il Comune di Palermo - dicono - vuole condividere un percorso avviato da tempo dalla società civile e da tante famiglie per contrastare un fenomeno che tanti danni e tanta tristezza sta arrecando alle nostre comunità".

Sulla stessa linea anche il sindaco: "Il Comune oggi sta facendo la propria parte. Lo Stato, e in questo senso ci appelliamo al parlamento perché approvi al più presto una legge, deve ora fare una scelta etica informando davvero, scoraggiando davvero, rinunciando alle entrate che quest'attività comporta, decisamente infime rispetto al danno sociale, economico ed etico che invece portano a tutta la società".