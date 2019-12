Brexit: Berlusconi, 'spero da voto Gb maggioranza che torni indietro'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Con Michel Barnier, negoziatore per la Brexit, abbiamo analizzato gli scenari sulla base dei diversi possibili risultati elettorali in Gran Bretagna. Personalmente mi auguro che l’esito porti ad una maggioranza che voglia ritornare sui suoi passi. Sono certo che un nuovo referendum porterebbe la Gran Bretagna a rimanere nell'Unione Europea. Del resto non capisco in che modo la Brexit possa convenire al Paese". Lo dice Silvio Berlusconi in un'intervista a NewsMediast a margine del Summit Ppe che si è tenuto a Bruxelles.

"L’Italia e l’euro? Non c‘è nessuna preoccupazione: uscire dall'euro oggi sarebbe una cosa assolutamente negativa per la nostra economia, per il nostro Paese. L’errore semmai fu quello di entrare nell'euro con un cambio lira-euro che era assolutamente fuori dalla realtà".