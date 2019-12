Governo: sondaggio Noto, in calo M5S e Iv ma scende anche la Lega, sale Fdi

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Perde tre punti l'area dei partiti che sostengono il governo. Solo il Pd si mantiene stabile con il 18%. Scendono dell'1,5% i 5 Stelle con il 17,5 e di ben 2 punti Italia Viva di Matteo Renzi fermandosi al 3,5 per cento. Leu è data all1,5%. Questo l'esito della rilevazione di Noto Sondaggi per Porta a porta in onda questa sera.

Nell'area dell'opposizione, invece, cala di 2 punti la Lega di Matteo Salvini che resta comunque di gran lunga primo partito con il 31,5 per cento. Continua a salire Fdi: il partito di Giorgia Meloni guadagna l'1,5 e si attesta al 10,5%. Forza Italia è al 6,5%. Sommando i partiti delle due aree, quella di governo e quella di opposizione, sono ben 10 i punti di scarto: il centrodestra è al 50,2% mentre centrosinistra con M5S al 40,5.