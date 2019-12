M5S: Di Maio, 'Berlusconi un pivello in cofronto a Salvini' (2)

(Adnkronos) - "Quello che posso dire a queste persone -continua Di maio- è che il MoVimento 5 Stelle non li rimpiangerà e non ci sarà un solo attivista pronto a mangiarsi i gomiti. Il valore di un uomo, o di una donna, di un essere umano insomma, si misura anche da questo, dal prezzo che dà alla propria dignità. Nel MoVimento 5 Stelle noi siamo convinti che la dignità, invece, un prezzo non ce l'abbia. Siamo convinti che l'onore e la parola data agli italiani siano una cosa seria. Un giuramento. E costi quel che costi porteremo avanti i nostri impegni".