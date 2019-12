Seko: Sace supporta con pool banche azienda in Regno Unito (2)

(Adnkronos) - Con oltre 40 anni di esperienza, Seko è leader mondiale del settore delle pompe dosatrici e dei sistemi di misurazione. Il segreto del suo successo risiede nelle soluzioni tecnologiche altamente specializzate e personalizzate e nella sua presenza globale, che permette all’azienda di offrire consegne rapide e un’assistenza in loco professionale.

Seko è presente in tutti i continenti con 23 filiali dirette e con siti produttivi certificati Iso e pienamente a norma anche con le leggi locali, sia per la progettazione che per la produzione delle sue soluzioni.

Con questa operazione cresce l’operatività di Sace Simest nel Lazio, 6° regione per export in Italia e sede di numerose eccellenze apprezzate in tutto il mondo. Nel 2018 il Polo ha supportato, attraverso l’ufficio di Roma, 1.700 imprese del territorio, mobilitando oltre 7,8 miliardi di euro.