Ippica: la Coppa degli Assi torna ad Ambelia

Palermo, 12 dic. (Adnkronos) - La Coppa degli Assi torna ad Ambelia. Nel nuovo impianto della storica tenuta dei principi Branciforti, in provincia di Catania, ora sede dell’Istituto incremento ippico della Regione siciliana, da domani venerdì 13 dicembre a domenica 15 dicembre, si terrà il secondo appuntamento dell’anno con il concorso ippico nazionale di salto ostacoli A5* - 34° Challenge Coppa degli Assi con oltre 200 concorrenti.

Il via lo daranno le categorie di preparazione per i cavalli giovani per consentire loro di prendere confidenza con il campo, ma si entrerà subito nel vivo della gara con le prove riservate ai brevetti fino ad arrivare alla C140 qualificante per poter prendere parte al Gran Premio. Dopo la giornata di sabato, grandissima attesa per il Gran Premio - 34° Challenge Coppa degli Assi una C145 a due manche che si svolgerà domenica 15 dicembre. Una gara dagli alti contenuti tecnico-sportivi che si svilupperà su ostacoli alti 145 centimetri e alla quale potranno partecipare soltanto i qualificati e gli atleti che abbiano vestito la giacca rossa della Nazionale (anche per questo si chiama Coppa degli Assi).