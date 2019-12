Calabria: Salvini, 'contributi per riportare 4 mln calabresi a casa'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Chiunque sia il candidato o la candidata alla presidenza Calabria per il centrodestra, siamo convinti che dal 27 gennaio ci sarà il centrodestra alla guida della regione con la Lega protagonista. Una doppia soddisfazione perché in altre regioni siamo già presente in consiglio regionale, in Calabria è la prima volta che ci presentiamo. E chi vuole cambiare, può scegliere Lega". Lo dice Matteo Salvini a Vibo Valentia.

"Uno dei temi su cui stiamo lavorando di più è l'immigrazione, non quella dei barconi stile Riace ma vogliamo incentivare i 4 milioni di calabresi che hanno lasciato la regione a tornare in Calabria aiutandoli con contributi, case e terreni. L'immigrazione che ci piace è quella dei calabresi che tornano in Calabria e non quella dei barconi", conclude.