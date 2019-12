Energia: Buffagni, 'transizione priorità, Eni farà sua parte'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "La transizione energetica è fondamentale per garantire un futuro sostenibile per l'Italia: Eni farà la sua parte con guida del governo italiano senza distruggere il suo immenso patrimonio aziendale, di know-how ed umano fondamentale sullo scacchiere mondiale per il nostro paese!" Lo scrive in un tweet il vice ministro allo Sviluppo Economico, Stefano Buffagni.