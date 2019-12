M5S: Macina, 'se Lucidi vuole tradire elettori si accomodi...'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - “Se Stefano Lucidi vuole andare via, tradendo gli elettori, faccia pure ma il MoVimento è un’altra cosa. Si accomodi dove meglio crede ma dica apertamente perché lo fa, se e cosa gli è stato promesso, senza ipocrisie e falsità. Io resto convinta che se non si condividono più i valori e le idee del MoVimento ci si dovrebbe dimettere e tornare a casa". E’ quanto afferma in una nota la deputata del MoVimento 5 Stelle, Anna Macina.

"Non ci si sposta di scranno in Parlamento come se nulla fosse. E’ una questione di coerenza, la stessa che il senatore Lucidi ha dimostrato di non avere se penso che appena un mese fa si è candidato alla guida del gruppo M5S in Senato. Quel era il suo scopo? - chiede Macina - Credeva così tanto nel progetto da volersi far eleggere capogruppo e oggi valuta di passare ad un’altra forza politica, magari la Lega? Forse, a pesare è il limite del secondo mandato che gli impedirebbe una nuova candidatura? È questa l’offerta che sta valutando? Un posto in lista? Attivisti e colleghi parlamentari meritano rispetto”.